Алёна Бронникова За прошедшую неделю в Прикамье от коронавируса скончались три человека Число пациентов с заболеванием растёт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в период с 27 мая по 2 июня три человека скончалось от коронавируса. Такие данные содержит еженедельная сводка федерального оперштаба.

В течение недели у 702 человек был выявлен COVID-19, госпитализировано было 106 жителей региона. Неделей ранее заболевание выявили у 686 человек, рост за неделю составил 2,3%.

По информации краевого Роспотребнадзора, за последние три месяца в 100% случаев у заболевших коронавирусом выявляют штамм «омикрон».

В целом по России показатель заболеваемости за прошедшую неделю увеличился в сравнении с предыдущим периодом на 0,2%. Рост инфицирования отмечен в 39 регионах, из них в 12-ти уровень заболеваемости оказался выше среднего по стране. За неделю умерли 30 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей выросло на 9,2%. Количество выздоровевших увеличилось на 11,6%.

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