В Прикамье резко выросла заболеваемость коронавирусом За неделю скончались три пациента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. За минувшую неделю в регионе COVID-19 выявлен у 686 жителей, при этом три человека скончались. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Неделей ранее коронавирусом в Прикамье заболели 552 человека. Таким образом, рост заболеваемости составил 24%, подсчитал «Рифей-Пермь».

Ранее иммунологи сообщали, что в Пермском крае этим летом возможен всплеск заболеваемости новым коронавирусом FLiRT. На сегодняшний день он зафиксирован уже в 14 странах Европы и в Израиле и, вероятно, скоро обнаружится в регионах России. При этом, говорят специалисты, больших скачков в патогенности, летальности и заразности ждать не стоит.

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за последние три месяца у всех заболевших коронавирусом в Прикамье выявляется штамм вируса «омикрон».

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