В Пермском крае возможен всплеск заболеваемости новым коронавирусом FLiRT Но слишком масштабным он не будет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новый вариант коронавируса группы FLiRT, который в ближайшее время может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе и США, спустя некоторое время доберётся до России, что может привести к росту числа заболевших в регионах страны, сообщил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков, отметив, что слишком масштабным подъём заболеваемости, скорее всего, не будет.

«Эволюция коронавируса продолжается, и если общество стало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии», — объяснил Крючков. При этом больших скачков в патогенности, летальности и заразности, как считает иммунолог, ждать не стоит.

Рост заболеваемости в регионах России, в том числе в Пермском крае, из-за FLiRT возможен уже летом 2024 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штаммы группы FLiRT на сегодняшний день зафиксированы в 14 странах Европы и в Израиле.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус», с 13 по 19 мая в Пермском крае COVID-19 заболели 552 человека, 114 госпитализированы, один пациент скончался. В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

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