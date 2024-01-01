В Пермском крае возможен всплеск заболеваемости новым коронавирусом FLiRT
Но слишком масштабным он не будет
Новый вариант коронавируса группы FLiRT, который в ближайшее время может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе и США, спустя некоторое время доберётся до России, что может привести к росту числа заболевших в регионах страны, сообщил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков, отметив, что слишком масштабным подъём заболеваемости, скорее всего, не будет.
«Эволюция коронавируса продолжается, и если общество стало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии», — объяснил Крючков. При этом больших скачков в патогенности, летальности и заразности, как считает иммунолог, ждать не стоит.
Рост заболеваемости в регионах России, в том числе в Пермском крае, из-за FLiRT возможен уже летом 2024 года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штаммы группы FLiRT на сегодняшний день зафиксированы в 14 странах Европы и в Израиле.
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