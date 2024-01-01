Зарина Ситдикова Депутаты Косинского округа признали работу главы муниципалитета неудовлетворительной Эдуард Засухин руководит администрацией с 2020 года Поделиться Твитнуть

Константин Засухин / фото с сайта Косинского муниципального округа

Депутаты Косинской думы поставили неудовлетворительную оценку работе главы муниципального округа Эдуарда Засухина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на самого чиновника.

По данным издания, отчёт главы Косинского округа не одобрили 8 из 13 депутатов, которые принимали участие в пленарном заседании. Сам Эдуард Засухин с такой оценкой своей деятельности не согласился. По его словам, депутаты брали в расчёт критерии, которых нет в соответствующем положении, а их аргументы были личного характера. Народных избранников, к примеру, не устраивает, что семья главы округа проживает не в Косе, а сам руководитель муниципального образования «недостаточно жёсткий» по отношению к своим подчинённым.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что 45-летний Эдуард Засухин уходит в отставку из-за низких показателей развития муниципалитета и слабых итогов президентских выборов, по которым территория уступила большинству других округов Прикамья.

Эдуард Засухин возглавил Косинский округ в начале 2020 года. До этого он занимал должности ведущего специалиста финансового управления Коми-Пермяцкого автономного округа и замначальника территориального отдела Управления казначейского исполнения бюджета минфина Пермского края.

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