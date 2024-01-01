Зарина Ситдикова Росприроднадзор выдал Пермской ЦБК комплексное экологическое разрешение Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

Росприроднадзор выдал Группе предприятий ПЦБК в лице ООО «Прикамский картон» комплексное экологическое разрешение (КЭР). Документ содержит в себе обязательные требования и нормативы в области охраны окружающей среды, основанные на принципах наилучших доступных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе ПЦБК.

По данным предприятия, КЭР выдаётся в рамках закона «Об охране окружающей среды» и заменяет собой три ранее действовавших документа: разрешение на выбросы в атмосферный воздух, разрешение на сбросы в водный объект и лимиты на размещение отходов.

Как ранее отмечала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, КЭР требуется 5850 объектам в РФ, при этом фактически получили его около 13% предприятий. При отсутствии этого документа ведомство может применить санкции вплоть до приостановки деятельности компании.

Подготовка к получению КЭР на ПЦБК началась около трёх лет назад. За это время на предприятии была проведена оценка уровня экологической и ресурсной эффективности, разработаны и согласованы нормативы, проведена инвентаризация сбросов и выбросов. Свои заключения о соответствии требованиям выдали министерство промышленности и торговли РФ, Западно-уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, территориальный орган Росрыболовства, минпром Прикамья и Госинспекция по экологии и природопользованию Пермского края.

По информации пресс-службы ПЦБК, разрешение предприятию выдано на семь лет. При этом в течение четырёх лет с момента получения КЭР источники выбросов и сбросов на предприятии должны быть оснащены системой автоматического контроля показателей, которые в режиме онлайн будут передаваться в Росприроднадзор.

«ПЦБК ответственно подходит к соблюдению норм экологического законодательства, является активным участником нацпроекта «Экология». В 2019-2020 годах компания завершила масштабную модернизацию оборудования в рамках проектов «Сила бумаги» и «Сила картона», в результате чего сократилось удельное потребление воды, пара и электроэнергии, снизилось воздействие на водный объект. В 2021 году ПЦБК завершила установку локальных очистных сооружений в цехах, а в 2022 году установила новый водовыпуск», — отметили в компании.

Напомним, в этом году ПЦБК включили в реестр утилизаторов отходов в рамках института расширенной ответственности производителя.

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