Реестр утилизаторов впервые пополнился предприятием бумпрома — ПЦБК Компанию включили в госреестр организаций по переработке использованных товаров Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

Росприроднадзор включил ООО «Прикамский картон» (ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания») в реестр организаций, обладающих правом на утилизацию отходов от использования товаров. Это позволит обществу заниматься переработкой картонно-бумажных отходов в соответствии с правилами, которые вступили в силу в начале этого года.

Согласно изменениям экологического законодательства, производители упаковки сейчас обязаны обеспечивать сбор и переработку изготовленной продукции после её использования потребителями. Причём утилизировать отходы в рамках обновлённого механизма расширенной ответственности производителей (РОП) имеют право лишь компании, внесённые в реестр утилизаторов.

В апреле ООО «Прикамский картон» подало заявку в Росприроднадзор на включение в список компаний, допущенных к переработке. По результатам проверки документов и выездной оценки производства специалистами ведомства и ППК «Российский экологический оператор» общество стало первым предприятием бумпрома, внесённым в реестр утилизаторов.

«ПЦБК – это предприятие экономики замкнутого цикла, вертикально интегрированная компания и один из крупнейших переработчиков макулатуры в России. Компания прошла проверку и официально признана в качестве утилизатора. Это даёт ей право не только самостоятельно выполнять нормативы утилизации, но и оказывать услуги по переработке бумажных отходов, помогая другим компаниям выполнять нормативы», – отметил генеральный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», представитель ПЦБК Андрей Гурьянов.

Пресс-служба ПЦБК

Напомним, реформа РОП проходит по поручению президента России Владимира Путина, который выступает за переход страны к модели экономики замкнутого цикла. Согласно новым правилам, к 2027 году производители упаковки должны постепенно обеспечить утилизацию всего объёма выпущенной тары. Уже в 2025 году предприятия должны перерабатывать 55% продукции, а в 2026-м – не менее 75%.

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