В Перми мужчину осудили на 12 лет за попытку изнасилования несовершеннолетней Девушка смогла отбиться и убежать Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд вынес приговор 28-летнему мужчине за покушение на изнасилование несовершеннолетней. Его осудили на 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Речь идёт об инциденте, который произошёл у дома по ул. Карпинского, когда мужчина напал на несовершеннолетнюю и пытался насильно увести её в заброшенное строение. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как установил суд, утром 17 декабря 2023 года мужчина был пьян и увидел на улице ранее незнакомую 17-летнюю девушку. Она оказала сопротивление, вырвалась и убежала, а позже обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о покушении или иных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийством, совершённых в отношении несовершеннолетней.

Приговор вступил в законную силу.

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