Алёна Бронникова В Перми за 8,5 млн рублей отреставрируют историческое здание училища Контракт заключён с ООО «Евразия-сервис» Поделиться Твитнуть

ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» подвело итоги электронного аукциона по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Училище Екатерино-Петровское с оградой», которое находится по ул. Екатерининской, 71 в Перми. По данным сайта гозакупок, контракт заключён с пермским ООО «Евразия-сервис».

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 9,76 млн руб. В ходе торгов она снизилась на 13,6%, до 8,59 млн руб.

До 30 сентября подрядчик должен будет отремонтировать кабинеты колледжа, расположенные на первом этаже здания. В перечень работ вошли демонтаж, устройство полов из плитки и линолеума, обновление потолочных и настенных карнизов, внутренняя отделка стен и потолков, замена дверей, устройство откосов и силовых кабельных линий, монтаж светильников, розеток и выключателей.

Согласно исторической справке, опубликованной на сайте мэрии Перми, двухэтажное каменное здание Екатерино-Петровского городского училища было построено в 1903 году на средства одного из купцов Базановых. Иван Базанов завещал свой капитал родственникам с условием передать Перми деньги на благотворительные цели. Его внучатый племянник Николай, первый директор Волжско-Камского коммерческого банка, в 1888 году передал городской казне 100 тыс. руб. Проект разработал архитектор Василий Попатенко. За годы существования в здании размещались различные учреждения, а с 1961 года в нём начало работать Пермское музыкальное училище, ставшее позже колледжем.

В мае ООО «Евразия-сервис» выиграло конкурс на сохранение (ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купчихи М.Т. Киселёвой» по ул. Ленина, 27 в Перми. Компания предложила выполнить работы за 1,62 млн руб.

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