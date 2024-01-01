Выбран подрядчик на ремонт купеческой усадьбы в центре Перми Поделиться Твитнуть

Объявлен победитель аукциона на сохранение (ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купчихи М.Т. Киселёвой » по адресу: Пермь, ул. Ленина, 27. Работы за 1 млн 62,5 тыс. руб. выполнит ООО «Евразия-сервис». Информация появилась на сайте госзакупок.

ООО «Евразия-сервис» относится к категории микропредприятий. Уставный капитал составляет 12,5 тыс. руб. Учредитель и руководитель — Алексей Плешивых.

Исполнителю сначала предстоит получить разрешение в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, а затем выполнить капитальный ремонт кровли административного здания. Работы должны быть закончены в течение 56 дней после подписания контракта.

Дом купчихи Киселёвой состоит из двух частей. Первая, одноэтажная часть дома, которая ближе к администрации Перми, была построена в начале XIX века и является одним из самых старых жилых домов города. Известно, что в 1818 году в этом здании останавливался Михаил Сперанский, который проезжал через Пермь в ранге генерал-губернатора Сибири. В настоящее время этот дом имеет адрес: ул. Ленина, 27в.

Вторая часть (двухэтажный дом) была построена в 1874 году осинской купчихой Марией Киселёвой. Она расположена непосредственно по ул. Ленина, 27. Двухэтажный каменный дом имеет нехарактерную для Перми арку во внутренний двор. До революции здесь располагались жилые помещения и лавка канцелярских принадлежностей, в 20-30-х годах XX века — Коммунальный банк, затем — общество охраны памятников.

В настоящее время в доме находится городской департамент культуры и молодёжной политики, управление по эксплуатации административных зданий Перми, Пермское специальное научно-реставрационное управление, кафетерий, прокат, тату-салон и пр.

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