Алёна Бронникова На поставку цветов для администрации Перми выделили 8 млн рублей Контракт с поставщиком заключат до 2026 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми ищет поставщика цветочной продукции, оформленной в букеты, корзины и композиции. Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 24 июня, победителя определят 26 июня.

По условиям технического задания, подрядчик должен будет осуществлять поставку живых цветов с момента подписания контракта до конца 2026 года. Всего за это время должно быть поставлено семь видов букетов по 100, 120 и 180 штук, два вида настольных композиций в общем объёме по 60 и 90 штук, а также четыре варианта корзин по 40 единиц каждого. Кроме того, планируется поставка 2 тыс. роз и 1 тыс. гвоздик.

В состав букетов, корзин и композиций войдут розы, альстромерии, хризантемы, герберы, гипсофилы, орхидеи, гвоздики, пионы и другие цветы и растения. Цветы должны быть свежими, чистыми, без признаков увядания, заболеваний и механических повреждений. Товар должен поставляться в транспортировочной упаковке для сохранности от повреждений. Поставка некоторых позиций будет осуществляться с 1 по 8 марта в 2025 и 2026 годах.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,09 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет.

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