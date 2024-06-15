Зарина Ситдикова В Прикамье по программе развития сельских территорий возвели ледовую арену в Барде Открытие спортобъекта состоялось во время Всероссийского сельского Сабантуя Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермском крае введена в эксплуатацию ледовая арена «Барда», построенная в одноимённом селе благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает министерство агропромышленного комплекса Прикамья.

Как отметили в ведомстве, спортивный объект был возведён в рамках подготовки к XIV Всероссийскому сельскому Сабантую, который прошёл в Бардымском муниципальном округе в минувшие выходные. В торжественном открытии ледовой арены приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сенатор РФ Алексей Пушков, заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков.

Глава Пермского края отметил важность появления таких современных спортивных объектов в сельских территориях края.

«Уверен, ребята будут здесь заниматься спортом, развиваться и прославлять Бардымский округ, Пермский край и всю нашу большую великую страну своими спортивными достижениями. Совсем скоро на этой замечательной арене начнутся тренировки. Уверен, что с открытием объекта интерес к спорту в округе будет только расти!» — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Правительство Пермского края

Ледовая арена предназначена для тренировок по хоккею и занятий по фигурному катанию. На объекте смогут также заниматься спортом ученики местных школ.

Напомним, Всероссийский сельский Сабантуй-2024 проходил в Бардымском округе в год 100-летия муниципального образования. Мероприятие стало одним из флагманских событий Года семьи в Пермском крае. Его партнёром выступила компания «ЭР-Телеком». К началу события в территории был реализован ряд значимых инфраструктурных проектов. Для самого праздника разработали широкую линейку культурных и спортивных мероприятий.

Помимо концертов, национальных игр, конных скачек и соревнований борцов в рамках XIV Всероссийского сельского Сабантуя прошли ярмарки, где свою продукцию представили более 100 участников-производителей из Пермского края и других регионов России. В ассортименте ярмарки представили халяльную и пермскую продукцию, товары народных художественных промыслов и ремесленного дела.

Прикамье представили «Агрофирма Труд», «Чердынь-хлеб», предприниматели, фермеры и мастера из Бардымского муниципального округа и других территорий региона.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что краевые власти поддерживают местных производителей, представителей малого бизнеса и мастеров народных художественных промыслов и ремёсел, в том числе за счёт организации ярмарок и других мероприятий. Они помогают производителям повысить узнаваемость бренда и найти своего клиента, а жителям — приобрести свежую, натуральную продукцию по доступным ценам.

На площадке Сабантуя был также поставлен рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски. Блюдо вместило в себя 3,6 тыс. порций. Оно было изготовлено на пермской Царь-сковороде, отлитой на Мотовилихинских заводах.

Правительство Пермского края

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