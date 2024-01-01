На Сабантуе в Пермском крае установили рекорд по приготовлению самого большого азу по-татарски Поделиться Твитнуть

В субботу, 15 июня, на площадке Всероссийского Сабантуя в селе Барда Пермского края был установлен рекорд России и мировой рекорд по приготовлению самого большого азу по-татарски. В блюде оказалось 3,6 тыс. порций. Его приготовили на пермской Царь-сковороде, отлитой на «Мотовилихинских заводах», сообщили в минпромторге Прикамья.

«В течение двух месяцев мы готовились к мероприятию, выбирали от лучших поставщиков мясо, картофель и другие продукты — всё от наших местных товаропроизводителей, — рассказала президент пермской ассоциации кулинаров Лариса Плакхина. — На приготовление блюда понадобилось много времени, мы не спали ночь. Теперь угощаем гостей Сабантуя. Спасибо тем, кто нам помог! Очень много эмоций испытали, когда нам вручили удостоверение о рекорде!»

Участие в шоу приняли бренд-шеф ассоциации поваров Сербии Милан Умичевич, президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский, бренд-шеф Национальной ассоциации кулинаров, президент ассоциации кулинаров Оренбуржья Ильнур Муртазин, шеф-повар пермского ресторана Seven Сергей Юрин, победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи-2024" Григорий Хорошавцев и др.

Также на Всероссийском Сабантуе в Барде (партнёр мероприятия — компания «ЭР-Телеком») прошла ярмарка, где свою продукцию представили более 100 участников-производителей из Пермского края и других регионов РФ. В ассортименте была, в том числе, халяльная продукция, товары народных художественных промыслов и ремесленного дела.

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