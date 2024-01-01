На пожаре в Пермском крае спасены пять человек Среди них было трое детей Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Ночью из-за короткого замыкания загорелся кабель в многоэтажке Соликамска. Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, ещё пятерых спасли приехавшие на место происшествия огнеборцы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о пожаре на Красном бульваре в Соликамске поступило в экстренные службы 15 июня в 23:19. На место вызова приехали 22 сотрудника МЧС на шести спецмашинах.

Спасатели установили, что горит изоляция кабеля в подъезде многоквартирного жилого дома.

Звеньями газодымозащитной службы были спасены пять человек, в том числе трое детей.

Площадь пожара составила 12 кв. м. Его ликвидировали в 23:43. Никто не погиб и не пострадал.

Предварительная причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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