Участники Всероссийского Сабантуя в Барде выслали более 5 тысяч поздравительных открыток Письма отправили в российские города и Среднюю Азию Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Почты России

Гости и участники Всероссийского сельского Сабантуя, который проходит в эти дни в Барде, отправили свыше 5 000 карточек с арт-объектами с. Барда и писем в почтовых конвертах, выпущенных специально к столетнему юбилею района. Об этом сообщили в Управлении почтовой службы по Пермскому краю.

Письма и открытки отправились в Казань, Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Удмуртию, Свердловскую, Кировскую, Тюменскую области, в города и районы Пермского края, а также в страны Средней Азии.

На открытии Сабантуя также презентовали новый почтовый штемпель, посвящённый 100-летию Бардымского района. Жители района и гости погасили им отправляемые поздравления. Первыми оформили почтовые отправления и поставили оттиск художественного штемпеля на конвертах «100 лет Бардымского района» глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернаторы Пермского края и Кировской области Дмитрий Махонин и Александр Соколов.

Фото: пресс-служба Почты России

Торжественную церемонию гашения праздничного конверта провели глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов и директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.

На почтовом конверте - символика столетнего юбилея территории: слитное число 100 с гербом, юбилейной датой и картами двенадцати сельских территорий округа. На штемпель нанесли оттиск главного символа Бардымского округа — Серебряного гуся. Все почтовые отправления с оттиском специального гашения приобретают дополнительную историческую и филателистскую ценность.

Напомним, Всероссийский Сабантуй в селе Барда проходит эти выходные. Вчера, 15 июня, там был установлен рекорд России и мировой рекорд по приготовлению самого большого азу по-татарски. В блюде оказалось 3,6 тыс. порций. Его приготовили на пермской Царь-сковороде, отлитой на «Мотовилихинских заводах».

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