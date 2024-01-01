В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Прикамье Жителей просят быть внимательными при разведении костров Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского Гисметеоцентра, с 17 по 20 июня на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями, в МЧС по региону рекомендуют жителям соблюдать требования пожарной безопасности.

В пресс-службе ведомства советуют быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, а также разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

При обнаружении пожара нужно сразу сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01» и принять меры по эвакуации людей.

В МЧС отметили, что природные пожары, как правило, представляют угрозу садоводческим товариществам, населённым пунктам и объектам экономики.

Напомним, с 13 по 16 июня на территории нескольких муниципальных округов Пермского края ввели ограничения пребывания граждан в лесах. Это связано с установлением 4 класса пожарной опасности. Ограничение пребывания граждан в лесах ввели на территории Березниковского, Соликамского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств.

На этих территориях временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.

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