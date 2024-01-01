В лесах Прикамья ввели ограничения из-за высокой пожарной опасности До конца недели для посещения будут недоступны 8 лесничеств Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минприроды Прикамья

На территории нескольких муниципальных округов Пермского края с 13 по 16 июня вводятся ограничения пребывания граждан в лесах. Это связано с установлением 4 класса пожарной опасности (высокая пожарная опасность).

Как рассказали в пресс-службе краевого минприроды, ограничение пребывания граждан в лесах ввели на территории Березниковского, Соликамского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств.

На этих территориях временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.

У границ лесов установили предупредительные знаки об ограничениях

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам:241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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