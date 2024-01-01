В Березниках объявили о повышении цены проезда в общественном транспорте
Во втором по величине городе Пермского края, в Березниках, стоимость проезда в общественном транспорте с 1 июля повышается до 35 руб. за поездку, об этом сообщили в горадминистрации.
«Такой тариф перевозчики предлагают с 2021 года, — пояснили власти. — Выросла стоимость горюче-смазочных материалов, запасных частей, расходных материалов, страховки. Требуется повышение заработной платы работникам транспортных компаний».
Отмечается, что новый тариф рассчитан с учётом расходов на отрасль и актуального пассажиропотока. Стоимость оплаты багажа будет установлена пропорционально цене билета за проезд.
Напомним, сейчас в Березниках стоимость проезда составляет 30 руб., она была установлена 1 августа 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Березниках 15 июня прошла сильная гроза с градом и шквалистым ветром. Некоторые дома остались без электроснабжения.
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