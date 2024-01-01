На север Прикамья обрушилась гроза с градом и сильным ветром В домах погас свет Поделиться Твитнуть

фото: Наталья Тимошенко

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Мощная гроза с сильным ливнем, шквалом и мелким градом обрушилась на Березники и Усолье. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Местные жители разместили в социальных сетях фото и видео приближения конвективной системы к населенным пунктам, а также непосредственный разгул стихии.

Люди пишут, что из-за непогоды во многих домах пропало электричество.

В Пермэнерго и местные власти пока не прокомментировали случившееся.

В ближайшие полтора часа в Перми можно ожидать локальные ливни с грозами, град и шквалистое усиление ветра. Однако, считают метеорологи, эти явления ожидаются лишь в отдельных районах, так как конвективные ячейки небольшие по площади.

Ранее в МЧС предупреждали, что 14-15 июня в Прикамье в связи с приходом холодного фронта на ряде территорий пройдут сильные ливни, крупный град, возможно шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.

Людей попросили не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Желательно в период ливней и града воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

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