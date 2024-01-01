Из-за холодного фронта в Пермском крае объявили штормовое предупреждение В регионе ожидаются ливни, крупный град, шквалистый ветер Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В ближайшие часы тропическая жара начнёт постепенно покидать Пермский край, приход холодного фронта вызовет на ряде территорий региона сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с. В связи с этим в МЧС объявили штормовое предупреждение на период со второй половины дня 14 июня и в течение суток 15 июня.

Людей попросили стараться не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Желательно в период ливней и града воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

Температура в субботу, 15 июня, ещё сохранится высокой — днём до +26…+31°С, на крайнем юге до +36°С. В Перми будет до +31°С.

В воскресенье уже будет прохладнее: днём потеплеет только до +24…+29°, в Перми — до +25°С, на севере ожидается не выше +23°С. Осадки возможны только в ночные часы или утром.

В понедельник, 17 июня антициклон обеспечит сухую и тёплую погоду: в Прикамье днём будет +22…+27°С, в Перми около +25°С.





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