Голосование за лучший пермский бизнес проводит портал 59.ru Победители получат «Народную премию» Поделиться Твитнуть

В полночь 17 июня заканчивается этап голосования за пермский бизнес на «Народной премии», которую проводит портал 59.ru.

«Народная премия» — это способ определить любимые горожанами компании и поблагодарить их за то, что они каждый день выпускают классные товары и оказывают услуги высокого качества», — говорят организаторы. В этом году премия проходит в Перми уже во второй раз.

Напомним, сначала, с середины апреля, горожане предлагали номинантов в разных сферах, 17 мая стал известен ТОП-100 компаний, которых номинировали большее количество раз. Победителей портал объявит 17 июня.

В этом году в «Народной премии 59.ru» 10 номинаций: «Ресторан года», «Кофейня и кондитерская года», «База отдыха и глэмпинг года», «Салон красоты и барбершоп», «Спортивный центр года», «Сделано в Прикамье», «Медицинский центр года», «Туристическое агентство года», «Образовательный центр года», «Промышленная гордость Прикамья».

Проголосовать за любимый бизнес можно по ссылке: https://59.ru/award.

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