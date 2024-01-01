Ситуацию с Кунгурской пещерой обсудят на совещании с губернатором Прикамья Поделиться Твитнуть

Судебные разбирательства по делу о пользовании недрами Кунгурской ледяной пещеры станут темой специального совещания у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, которое назначено на следующую неделю. Об этом пишет газета «Звезда».

Напомним, в июне Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) обратилось в суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда по Пермскому краю в отношении туристического оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс».

Ранее Росприроднадзор проводил проверку соблюдения законодательства о недрах и об охране окружающей среды при эксплуатации Кунгурской пещеры и выявил нарушения. Ведомство приняло постановление о привлечении туроператора к административной ответственности и наказанию в виде штрафа 150 тыс. руб.

В мае ООО «Сталагмит-Экскурс» удалось оспорить данный документ в арбитражном суде. После чего надзорный орган подал апелляцию.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял жалобу к производству. Заседание назначено на 9 июля.

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