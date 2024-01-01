Алёна Бронникова Для организации помощи участникам СВО в Губахинском округе создали рабочую группу В неё вошли депутаты, чиновники и общественники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Губахинском муниципальном округе появилась рабочая группа для организации помощи землякам-участникам спецоперации на Украине. Она стала первой в Пермском крае рабочей группой, созданной для этих целей при думе муниципалитета.

«Депутаты думы Губахинского МО единогласно приняли решение создать рабочую группу, которая будет заниматься координацией распределения благотворительных средств, приобретением технических средств и доставкой помощи бойцам из Губахинского МО в зоне специальной военной операции», — сообщил 14 июня telegram-канал «На местах».

В состав нового органа вошли депутаты, представители окружной администрации, Губахинского союза ветеранов боевых действий и военной службы, местных предприятий и бизнеса, активисты и волонтёры. Рабочая группа по запросу бойцов составила перечень необходимого оборудования. Выезды в зону СВО для доставки вещей и оборудования планируются дважды в год: весной и осенью. Ближайший выезд состоится предстоящей осенью.

Отмечается, что представители муниципалитета дважды выезжали на территорию Донецка и Луганска с доставкой адресной гуманитарной помощи по просьбам земляков, принимающих участие в СВО. Сумма собранных средств для приобретения оборудования и совершения доставки составила около 1,5 млн руб.

В мае сообщалось, что ко Дню Победы из Пермского края в зону СВО был отправлен конвой с гуманитарным грузом. Всего было отправлено 5 т груза.

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