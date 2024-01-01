В зону СВО из Пермского края отравили гуманитарный груз к 9 мая Поделиться Твитнуть

Из Пермского края в зону специальной военной операции отправился конвой с гуманитарным грузом к 9 мая. Для военнослужащих собрали маскировочные сети, окопные свечи, инструменты, стройматериалы, генераторы, бензопилы, запчасти для автомобилей, печи-буржуйки, продукты питания, средства личной гигиены, адресные посылки от родных и близких. Также гуманитарная помощь - спальные принадлежности, одеяла, средства личной гигиены, медикаменты - направился в госпитали. Всего было отправлено 5 тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие благотворительные фонды, партийные организации, ТОСы Перми, а также волонтёры и местные жители.

Ранее в зону СВО из Пермского края были доставлены 13 автомобилей. Машины получили бойцы из Барды, Березников, Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Перми и Пермского муниципального округа.

Сбор гуманитарной помощи для участников СВО в Прикамье продолжается. Вещи и продукты можно принести в офис благотворительного фонда «Единый центр поддержки» (Пермь, ул. Монастырская, 57, 7 этаж), а также на склад Единого центра поддержки (он расположен на ул. Крупской, 5д).

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