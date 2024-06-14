Зарина Ситдикова Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн высоко оценил опыт Прикамья в цифровизации В рамках форума «Умный город» в Перми прошло заседание парламентского комитета Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках V международного форума «Умный город» (6+) состоялось выездное заседание комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи под руководством председателя Александра Хинштейна. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В ходе заседания губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил опыт цифровой трансформации региона. Как подчеркнул губернатор, с 2021 года краю удалось подняться на 20 пунктов в рейтинге цифровой зрелости регионов России. В ближайшее время Прикамье намерено попасть в десятку лучших субъектов РФ.

«У нас есть необходимые ресурсы, чтобы достичь высоких показателей цифровой зрелости в ближайшее время», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава региона обратил внимание на то, что Пермский край досрочно выполнил поручение президента РФ по переводу массовых социально значимых услуг в электронный формат. Сейчас в Прикамье ведётся активная работа по обеспечению мобильной связи в небольших населённых пунктах края и на дорогах, в том числе по нацпроекту «Цифровая экономика».

Для защиты информации на российское программное обеспечение были переведены серверы Центра обработки данных правительства Пермского края. Это позволяет бороться с многочисленными атаками на региональную ИТ-инфраструктуру. В регионе ведут свою деятельность более 1,6 тыс. ИТ-компаний, в которых трудятся свыше 19 тыс. человек. Им предоставляются все федеральные меры поддержки: дополнительные налоговые льготы на прибыль и на аренду помещений в технопарке Morion Digital, ИТ-ипотека и пр.

Отдельно было сказано о подготовке кадров для ИТ-сферы. В Пермском крае для этого выстроена образовательная цепочка, начиная со школы. В регионе открыты Центры цифрового образования «IT-куб», детский технопарк «Кванториум Фотоника», Точки роста, проходят профильные смены в «Академии Первых» и Пермском краевом центре «Муравейник». В Прикамье готовят специалистов как среднего, так и высшего звена. Благодаря этому заказ ИТ-предприятий на количество мест для обучения удовлетворён на 101% — в шести вузах и 26 учреждениях СПО открыто свыше 1,5 тыс. мест по отраслевым и специальностям.

Депутат Государственной думы от Пермского края Антон Немкин добавил, что с 2017 года в Прикамье работают интерактивный портал обратной связи «Управляем вместе» и система «Умный лес», позволяющая на 100% вести учёт лесного фонда и контролировать лесопользование в «цифре».

«В Пермском крае уже функционируют более 200 отраслевых государственных информационных систем, публичных порталов, веб-сайтов органов власти и учреждений. Из них 62 системы являются основными и обеспечивают функционирование всей краевой экономики», — подчеркнул парламентарий.

Александр Хинштейн отметил, что успехи Пермского края по цифровизации заметны на общефедеральном уровне.

«У вас есть чему поучиться другим регионам. ИТ-комитет и я, как его председатель, открыты для законодательных предложений из Пермского края в сфере ИТ-образования, и от представителей края в отрасли импортозамещения. Поможем и в выстраивании диалога между краем, Минцифры и отраслью», — заключил депутат.

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