Зарина Ситдикова В Перми стартовал международный форум «Умный город» В его рамках российские и зарубежные эксперты обсудят цифровую трансформацию территорий Поделиться Твитнуть

В выставочном центре «Пермь Экспо» открылся V юбилейный международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» (6+). Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

С приветственными словами к участникам события обратились полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и глава минцифры РФ Максут Шадаев. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пожелал собравшимся успешной работы.

«Задача любого правительства сделать так, чтобы жизнь в городах, во всех населённых пунктах была комфортной. Это во многом зависит от цифровых решений. На полях форума будут обсуждаться новшества в этой сфере, будет представлен опыт уже внедрённых технологий. Это будет полезно как с точки зрения государственного управления, так и для развития бизнес-процессов», – сказал глава региона.

Дмитрий Махонин также напомнил, что в Пермском крае механизмы «Умного города» внедряются в семи муниципальных образованиях. Благодаря этому в транспортной и жилищно-коммунальной отраслях, в сфере безопасности применяются передовые технологии.

В первый день форума на его площадке открылась выставка, на которой свои разработки в области цифровизации хозяйства представили пермские и российские ИТ-компании. Для участников события работают сессии «Информационное моделирование. От изысканий до рабочего проекта», «Управление проектами государственного заказчика в сфере строительства», «Цифровизация коммунальных услуг от модернизации инфраструктуры до управления МКД», «Кампусы мирового уровня», «Умные дороги и транспорт», «Цифровая трансформация», «Безопасный город» и «Технологическое лидерство строительного комплекса». Результаты всех стратегических сессий будут использованы комиссиями Государственного совета РФ по формированию национальных проектов на период до 2030 года.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в работе форума принимают участие руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, строительных организаций и ИТ-сообщества, авторитетные представители некоммерческих организаций, представители образовательных центров, и дипломатического корпуса. В программу форума включены различные мероприятия, которые объединены темой технических инноваций для устойчивого развития территорий.

Форум «Умный город» проводится минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жильё и городская среда». В Перми событие продлится до 15 июня. Титульный партнёр юбилейного мероприятия — АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»). Стратегический партнёр — АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Генеральными партнёрами форума выступают российская компания Sitronics Group и разработчик платформы для умных зданий Ujin.

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