Алёна Бронникова На фудкорте ТРК «Семья» в Перми открылась первая точка по продаже суши «Суши-маркет» расположился на месте кафе «Киты еды» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ТРК "Семья"

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» открылось новое заведение. Как сообщает пресс-служба ТРК, торговая точка заняла площадку на фудкорте, где раньше располагались «Киты еды».

«На фудкорте ТРК "Семья" в Перми открылся "Суши-маркет". Это первая специализированная точка на фудкорте, которая предлагает суши. "Суши-маркет" открылся в формате "острова" на площадке, которую ранее занимали "Киты еды"», — рассказали в компании.

В апреле появилась информация, что в «Семье» решено открыть новый ресторан быстрого питания. Площадку на третьем этаже ТРК планировали оборудовать к лету под 25-30 посадочных мест. Сообщалось, что администрация ведёт переговоры с арендатором, однако с какой именно компанией, не уточнялось.

«Суши-маркет» является одной из первых в России сетей магазинов японской кухни формата take-away. В «Семье» точка размещалась в прикассовой зоне гипермаркета «Лента» на первом этаже.





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