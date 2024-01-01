В Перми на Вышке-2 сбили лося Водитель должен будет выплатить большой штраф Поделиться Твитнуть

В Перми водитель легкового автомобиля наехал на пробегавшего через дорогу лося. Инцидент произошёл на спуске с Вышки-2. По словам очевидцев, раненый лось не может встать, он весь в крови и ползёт в сторону леса, сообщает «Рифей».

С мая по июль в Пермском крае идёт сезонная миграция лосей. Всего с начала года в регионе произошло уже около 30 ДТП с участием диких животных.

За гибель лося водителя оштрафовали на 80 тыс. руб.

За ДТП с дикими животным административная ответственность предусмотрена для автомобилистов, которые покидают место инцидента. Это факт полиция расценивает как оставление места ДТП. Нарушителей привлекают к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. В этом случае санкция — лишение водительских прав до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток.

Штрафы за столкновение с животными следующие: с лосем — 80 тыс. руб., с оленем — 70 тыс. руб., с медведем — на 60 тыс. руб.

Штрафы предусмотрены и за столкновения с маленькими животными. Например, за сбитую белку — 500 руб., а за наезд на волка — 200 руб.

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