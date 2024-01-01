Владелец Центрального рынка Перми отказался от его продажи Застройка площадки жильём откладывается Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Контролирующий площадку Центрального рынка Перми Реваз Шенгелия отказался от предложений девелоперов продать территорию своего актива, ограниченную улицами Пушкина, Борчанинова, Эпроновской, Баковым переулком, шоссе Космонавтов и Колхозной площадью. Об этом стало известно «Коммерсантъ-Прикамье».

О причинах отказа бизнесмена не сообщается. Это могли быть «личные мотивы», пишет издание.

По словам исполнительного директора Центрального рынка Веры Артемихиной, возможность продажи земельного участка Центрального рынка в данный момент действительно не рассматривается. Артемихина сослалась на то, что Центральный рынок Перми имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности региона, при этом она отметила, что в организации знают о планах комплексного развития территории площадки рынка и «находятся в контакте с краевыми властями».

Напомним, в конце 2021 года губернатор Дмитрий Махонин рассказывал о проекте развития территории рынка. В ноябре 2022 года постановлением краевого правительства в отношении территории Центрального рынка была установлена зона КРТ.

На площадках, окружающих рынок, уже намечается застройка. Так, «Талан» готовится осваивать 4,5 га территории оптового рынка «Гача», а «Ингрупп» займётся КРТ квартала, ограниченного шоссе Космонавтов, Баковым переулком и ул. Эпроновской. Застройщик ПМД возведёт по ул. Пушкина, 91 квартал «Эволюция».

В июне 2024 года Градостроительный совет Пермского края рассмотрел проекты комплексного развития территории Центрального рынка.

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