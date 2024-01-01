Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В традициях пермского купечества Градостроительный совет Пермского края рассмотрел проекты комплексного развития территории Центрального рынка Поделиться Твитнуть

фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Открывая заседание Градостроительного совета 7 июня, председатель совета — министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова напомнила, что в Генеральном плане Перми, созданном в рамках концепции компактного города, предусматривается реновация территории Центрального рынка и рынка «Гача»: строительство жилья, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети.

На заседании было рассмотрено два больших проекта, представленных компаниями-застройщиками «Талан-Пермь» и «Ингрупп». На нынешнем этапе планируется возвести на территории почти в 6 га около 140 тыс. кв. м жилья, а также большое количество инфраструктурных объектов.

Архитекторы-подрядчики двух компаний работали, не сговариваясь, однако во время презентации стало очевидно, что у проектов много общего — это продиктовано и особенностями территории, и современными тенденциями градостроительства, и концепцией Генплана. И «Талан», и «Ингрупп» предусмотрели террасирование территории и создание мощных высотных доминант, поскольку сейчас территория рынка является высотным «провалом» посреди новой застройки. Представители обоих застройщиков подчёркивали, что они хотят сохранить ауру и историческую роль этого «намоленного» места, для чего в обоих жилых комплексах создаётся большая сеть торговых галерей, сохраняющая исторически обусловленную рыночную направленность микрорайона.

Возникают порой смысловые и визуальные переклички между двумя «берегами» шоссе Космонавтов: так, буквально напротив друг друга в зонах застройки расположены объекты культурного наследия, хорошо известные пермякам: на территории Центрального рынка — усадьба купцов Каменских (ш. Космонавтов, 16 и 18), на территории «Гачи» — дом купца Лаптева, (ш. Космонавтов, 25). Эти объекты, тесно связанные со славной историей пермского купечества, застройщики будут реставрировать и постараются аккуратно вписать в новую архитектуру.

Любопытно, что архитектурное бюро МЛА+ из Санкт-Петербурга — подрядчик «Талана» и московское бюро «Атриум» — подрядчик «Ингрупп», не сговариваясь, создавали пластические решения архитектурных объектов, отталкиваясь от образа Уральских гор: архитектор «Ингрупп» Антон Надточий вдохновлялся силуэтом популярной туристической горы Колпаки, а архитектор «Талана» Глеб Шамшура стилизовал основное здание комплекса в виде кристалла с неравными гранями.

фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Участок «Талана» существенно больше, чем у коллег, — на 4,2 га здесь планируется возвести почти 88 тыс. кв. м жилья. Комплекс на территории, ограниченной улицами Механошина, Парижской Коммуны, Нечаевской и ш. Космонавтов, будет разновысотным: планируется квартальная застройка, разделённая на три этапа строительства. На самой Колхозной площади расположен первый этап строительства, та самая 30-этажная башня-«кристалл» — она будет эффектно смотреться в створе ул. Попова и ул. Революции; вдоль ш. Космонавтов от площади до склона над Данилихой расположится коммерческий фронт, который отделит жилую застройку от динамичной дороги и сформирует внутри квартала приватную пешеходную улицу с богатой инфраструктурой для комфортной жизни. Жилая застройка будет отодвинута от шоссе: первый ряд — здания до девяти этажей, второй ряд — до 25 этажей. В самом широком месте комплекса — на склоне над Данилихой — будет выстроено несколько разновысотных зданий до 19 этажей.

Неофициальный слоган застройщика — «Жизнь в гармонии с собой и с городом», и вся концепция выдержана в идеологии многофункционального общественного пространства.

Создание комплекса предполагает мощное развитие транспортной инфраструктуры: четыре проектируемых квартала будут проницаемыми, с подъездами со всех сторон, все существующие улицы будут расширены, проложена новая улица внутри территории, а ул. Механошина будет перенесена и изменит конфигурацию.

фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Ольга Долгушина, директор по развитию СЗ «Магнолия» — партнёра компании «Талан»:

— Мы работаем над проектом уже не первый год и хотели бы напомнить о том, что уже сделано. Во-первых, концепция застройки получила одобрение на публичных слушаниях осенью прошлого года. Во-вторых, в Правилах землепользования и застройки Перми для этого участка установлена зона Ц-1 с выделением подзон по плотности и высотности в соответствии с концепцией. В-третьих, с администрацией города заключены соглашения о развитии социальной инфраструктуры, проектировании, строительстве и безвозмездной передаче улично-дорожной сети в собственность города. Также мы разработали и передали на утверждение документацию по планировке территории для реализации проекта строительства. Многие пермяки уже могли заметить, что на участке ведётся активный снос и демонтаж зданий. Эти работы планируется завершить в сентябре-октябре.

Проект будет осуществляться в несколько этапов: в первую очередь будет построена 30-этажная башня и модернизирована улично-дорожная сеть, второй и третий этапы — внутренняя застройка территории, коммерческий «фасад» комплекса со стороны ш. Космонавтов и обустройство долины Данилихи. Для второго и третьего этапов архитектура зданий ещё не проработана, и на заседании Градостроительного совета прозвучали пожелания вернуться к рассмотрению, когда проект будет завершён.

Максим Моховиков, генеральный директор ООО «Ландшафт. Архитектура. Дизайн», член Градостроительного совета:

— Обсуждение демонстрирует, как изменились подходы: все застройщики проводят конкурсы, все решения обсуждаются, в результате появляются качественные проекты от известных бюро. Прямо здорово! Проект застройки Центрального рынка очень яркий, и правильно, что он яркий: сейчас этого места в архитектурной среде как бы не существует, и горожане с интересом ждут, как оно будет развиваться. Сейчас у города есть возможность заново создать эту территорию, и эту возможность надо использовать.

Как и «Талан», «Ингрупп» основную высотную доминанту своего комплекса разместил у Колхозной площади. Это архитектурных ансамбль в виде пятиугольника, на углах которого разместятся эффектные башни неправильной формы, продиктованной формой останцов на вершине горы Колпаки, самая высокая башня — 29 этажей. Ансамбль будет объединён стилобатом, в котором расположатся торговые галереи, а внутри пятиугольника будет двухуровневый двор очень сложной конфигурации с многочисленными пандусами и мостиками.

В Перми до сих пор не было архитектуры такого уровня. Этот комплекс идеологически — смелостью вИдения, смысловой наполненностью, многочисленными отсылками к природе и истории — напоминает всемирно знаменитые «Языки пламени» в Баку.

Теперь, как справедливо заметили члены Градостроительного совета, осталось лишь реализовать этот проект так, чтобы реальность выглядела не хуже, чем эскизные рисунки.

«Ингрупп» будет застраивать далеко не всю территорию Колхозного рынка, а только её часть, ограниченную шоссе Космонавтов, Колхозной площадью и Баковым переулком. Со стороны действующего рынка территорию застройки ограничивает не улица, а пешеходная часть позади основных торговых павильонов, под которой проходит канализационный коллектор. По словам Антона Надточия, на этом месте планируется расположить пешеходный бульвар.

Высотность застройки этого комплекса, как и у «Талана», будет понижаться по направлению к ш. Космонавтов и Данилихе. Всего планируется построить около 50 тыс. кв. м жилой застройки и около 10 тыс. кв. м коммерческих площадей.

Два рассмотренных на Градостроительном совете проекта — лишь часть мощной реновации территории вокруг Центрального рынка, общие контуры которой обрисовали на заседании градсовета директор Института территориального планирования Елена Ермолина и заместитель руководителя Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Ольга Ковальчук. Вместе с расширением улиц Попова и Революции и ш. Космонавтов, созданием большой зелёной зоны на месте инфекционной больницы и реконструкцией Колхозной площади эта территория должна полностью преобразиться. Новой городской ценностью станет ландшафтный парк на берегах Данилихи, который создаётся в рамках проекта «Зелёное кольцо» и в обустройстве которого оба застройщика территории намерены принять участие.

Денис Пермяков, директор пермского филиала компании «Талан»:

— Мы все понимаем, что строительство — это не просто возведение зданий, это формирование среды, в которой будут жить и взаимодействовать люди. Наша общая задача — не просто застроить территорию, а вдохнуть в неё новую жизнь, создать комфортное и гармоничное пространство, органично вписывающееся в облик города и его историческую составляющую. Мы не просто строим дома, мы создаём место притяжения для жителей и гостей города, где современная инфраструктура начинает жить по-новому. Комплексное благоустройство — важная часть проекта, которая обеспечивает создание гармоничной и самодостаточной среды, удовлетворяющей все потребности жителей.

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