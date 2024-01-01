Зарина Ситдикова В Прикамье 91 выпускник сдал один из ЕГЭ на 100 баллов Два подростка получили максимальный результат сразу по двум предметам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 91 выпускник получил 100 баллов по одному из аттестационных экзаменов текущего года. Это стало известно после подсчёта результатов ЕГЭ по пяти предметам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

При этом два школьника получили высший балл по двум экзаменам. Это выпускник школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3 Юрий Ивашкин из Березников и Ольга Седельникова из пермской школы № 146.

По информации министерства образования и науки Пермского края, в список высокобалльников по русскому языку, набравших 81 и более баллов, вошли более 1,8 тыс. школьников. Из них 38 выпускников сдали русский язык на максимальный балл. Это ребята из Перми, Березников, Очера, Кунгура, Чайковского и Соликамска.

Профильную математику на 81 балл и выше написали порядка 830 выпускников, из них 29 человек набрали максимальный балл. Экзамен без ошибок написали ребята из Перми, Куеды, Чайковского, Горнозаводска, Губахи и Соликамска.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о результатах ЕГЭ по химии, географии и литературе в Прикамье.

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