По 100 баллов на ЕГЭ уже набрали 26 выпускников из Пермского края Итоги подведены по трём экзаменам Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае подвели первые результаты ЕГЭ по трём предметам: литературе, географии и химии. Испытания проходили 23 мая, и их выбрали почти 2,5 тыс. человек. Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, 392 выпускника набрали по этим предметам от 81 до 100 баллов, из них 26 стали стобалльниками.

По литературе 100 баллов получили два школьника из Чайковского и три из Перми, ещё четверо 11-классников из Перми и Кудымкара написали без ошибок географию, 17 выпускников из Перми, Березников, Чайковского и Юго-Камского справились на максимальный балл с экзаменационными заданиями по химии.

В списке школ, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов, — Пермское суворовское военное училище; пермские гимназии №1, 5, 17, 31, лицеи №1, 2, 8, школы №2 им. В.Н. Татищева, 3, 12, 127, 145, Пермская кадетская школа №1; березниковские школы №2 и 3; чайковские школы №7, 8 и 10; кудымкарская гимназия №3 и Юго-Камская школа.

В минобре напомнили, что подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами выпускники могут подать до 10 июня 2024 года. Также пересдать выбранные предметы выпускники могут в дополнительные «президентские» дни — 4 и 5 июля.

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