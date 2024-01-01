Зарина Ситдикова Прокуратура и СК начали проверку по факту ДТП с автобусом в Пермском округе Рейсовый маршрут съехал в овраг недалеко от Усть-Качки Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Прокуратура Пермского района, а также следователи Пермского межрайонного следственного отдела организовали проверки по факту ДТП с участием рейсового автобуса № 339 на автомобильной дороге «Пермь—Усть-Качка». Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной прокуратуры, а также на сайте СУ СК России по Пермскому краю.

По предварительным данным, днём 13 июня 50-летний водитель рейсового автобуса № 339, двигавшегося из Перми в сторону Усть-Качки, съехал в овраг. В момент ДТП пассажиры в автобусе отсутствовали.

Как сообщал «Новый компаньон», водитель маршрутного автобуса пытался обогнать трактор.

По информации правоохранительных органов, в момент происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. Однако травмы получили водитель и кондуктор. После ДТП они были госпитализированы в лечебное учреждение для оказания медпомощи.

«В рамках надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе состояние дорожных условий, которые могли явиться причиной произошедшего, а также дана правовая оценка действиям водителя при управлении транспортным средством», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что взяли на контроль процессуальную проверку, проводимую, в том числе СК по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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