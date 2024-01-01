Зарина Ситдикова Для гостей Всероссийского Сабантуя в Прикамье запустят дополнительные автобусные рейсы Праздник пройдёт с 14 по 16 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае для гостей XIV Всероссийского сельского Сабантуя, который пройдёт в Бардымском округе с 14 по 16 июня, будут организованы дополнительные автобусные рейсы. Об этом ранее сообщал региональный минтранс.

В пятницу, 14 июня, автобус до Барды отправится автобус № 709 «Чернушка — Пермь». Он будет сокращён. Отправление из Перми — в 17:30 из Перми, в обратном направлении — в 20:40.

В день открытия праздника, 15 июня, автобус № 709 будет отправляться из Перми в 7:25 и 14:45. Из Чернушки в Барду он будет выезжать в 7:35 и 16:30.

16 июня автобусы маршрута № 709 будут отправляться из Чернушки в 7:30, а из Перми — в 13:30.

Все три дня Сабантуя из Осы в Барду в 8:00 будет отправляться маршрут № 502 «Оса — Чернушка», а из Чернушки в обратном направлении с заездом в Барду рейс будет выезжать в 12:00.

Помимо этого, до Барды можно добраться на маршрутах № 793 «Пермь — Куеда» через Юго-Камский и № 801 «Куеда — Пермь» через Кукуштан, Барду и Чернушку.

Как ранее рассказывал «Новый компаньон», на Сабантуе в Барде пройдут выступления музыкальных коллективов, конные скачки, традиционные национальные игры, спортивные состязания, выставки, ярмарка продукции производителей из Прикамья и других регионов. Гости праздника познакомятся с обрядами татарской, башкирской и русской свадеб, увидят кулинарное шоу «Царь-сковорода» и многое другое. Партнёр мероприятия — «ЭР-Телеком». С программой мероприятия и схемой проезда к месту его проведения можно познакомиться тут.

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