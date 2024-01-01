Зарина Ситдикова В Перми на выходные перекроют движение на участке улицы в центре города Ограничения связаны с работами на сети ливневой канализации Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми с 21:00 14 июня до 00:00 17 июня закроют проезд на участке ул. Пермской. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Прикамья.

По данным ведомства, движение всех видов транспорта будет временно прекращено вдоль дома на ул. Пермской, 86.

Ограничение вводится в связи с проведением работ по восстановлению ливневой канализации, пояснили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.

Объезд возможен через параллельные улицы, добавили в ведомстве и попросили автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в Перми до 1 октября 2024 года было продлено ограничение движения на шоссе Космонавтов в районе строительства ул. Крисанова. Здесь обустраивается двухуровневая развязка. Изначально планировалось запустить движение на перекрёстке 1 мая, однако к этому моменту работы ещё не завершили.

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