Зарина Ситдикова В Прикамье число пострадавших от укусов клещей в 2024 году превысило 12 тысяч Чаще всего к медикам обращаются жители Добрянского, Карагайского и Пермского округов Поделиться Твитнуть

Число жителей Прикамья, обратившихся в медорганизации региона по поводу присасывания клещей с начала года и до 13 июня, выросло до 12026. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших 2621 ребёнок.

По информации надзорного органа, чаще всего к медикам обращаются жители Добрянского, Карагайского, Пермского, Ильинского, Краснокамского и Очёрсского округов.

По результатам лабораторных исследований, в 43,6% случаев клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,2% паразитов заражены моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. Клещевой вирусный энцефалит выявлен в 1,1% случаев.

По данным на 6 июня, в Пермском крае был зарегистрирован 9131 укус клещей. За семь дней показатель вырос на 31%, тогда как неделей ранее число пострадавших увеличилось только на 23%. Это свидетельствует об увеличении активности клещей в Прикамье.

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