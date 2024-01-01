Алёна Бронникова От укусов клещей в Пермском крае пострадали 9 тысяч человек Эксперты говорят о весеннем подъёме клещевой активности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С начала сезона по 6 июня 2024 года в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратился 9131 человек, из них 2074 ребёнка. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора предупреждают о весеннем подъёме клещевой активности.

Чаще всего за медицинской помощью обращаются жители Добрянского, Краснокамского, Очёрского городских округов и Карагайского, Пермского, Ильинского муниципальных округов. Лабораторное исследование показало, что 42,5% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 2,9% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, а 1,1% паразитов оказались переносчиками клещевого вирусного энцефалита (КВЭ).

В ведомстве напоминают, что ежегодно уровень заболеваемости в Прикамье превышает общероссийские показатели по КВЭ и ИКБ. К мерам специфической профилактики относятся прививки против клещевого энцефалита, которые можно поставить бесплатно в медучреждениях после консультации врача. Завершить весь курс вакцинации необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

На открытых территориях необходимо проводить дератизационные мероприятия и акарицидные обработки. Вся территория региона является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому молоко коз, овец, коров не стоит употреблять в сыром виде.

По данным на 31 мая, в Пермском крае было зарегистрировано 7397 укусов клещей. Таким образом, за неделю показатель вырос на 23%. В случае присасывания необходимо снять клеща в медицинской организации с помощью специалиста либо самостоятельно и доставить на исследование в лабораторию.

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