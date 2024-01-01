Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье выросло до 7,4 тысячи человек Среди них 1,7 тысячи — дети Поделиться Твитнуть

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Согласно результатам мониторинга эпидемиологической ситуации в Прикамье, с начала весеннего подъёма клещевой активности и по 31 мая 2024 года в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратилось 7397 человек, в том числе 1752 ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего пострадавшие от клещей фиксировались в Добрянском и Краснокамском городских округах, Карагайском, Пермском, Ильинском, Уинском муниципальных округах.

По результатам лабораторных исследований снятых клещей в 1,1% они оказались инфицированными клещевым вирусным энцефалитом, в 1,6% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 2,7% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 42,7% — иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что к мерам специфической профилактики относятся прививки против клещевого энцефалита. Их можно сделать в лечебных учреждениях региона бесплатно.

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