На СВО убили двух жителей Лысьвы Дмитрия Забелина и Вячеслава Черепанова похоронят 14 июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне спецоперации в ходе ожесточённых боёв погибли двое уроженцев Лысьвы — Дмитрий Забелин и Вячеслав Черепанов. Об этом местная администрация сообщила на официальной странице ВКонтакте.

Как и где они погибли, чиновники не уточнили.

Прощание с погибшими состоится 14 июня в 11:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре.

Администрация принесла соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, ранее в Лысьве разгорелся скандал, когда 8 июня хоронили участника спецоперации Сергея Красных. Присутствующие на прощании жители обратили внимание, что вместо гроба тело погибшего привезли в деревянном ящике. Пользователи соцсетей спросили, неужели участник СВО не заслужил нормальный гроб. Автор поста обратился к администрации Лысьвы и попросил заменить ритуальную службу, если она не справляется со своими обязанностями, и разобраться в этом инциденте.

В комментариях под постом ответил военный комиссар Лысьвы Сергей Кашин. Он попросил прощения у родных и близких погибшего и у всех лысьвенцев за организацию похорон участника СВО, «за то, что не проверил и не проконтролировал работу ритуальной организации и состояние оформленного воинской частью груза 200».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.