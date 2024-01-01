В Пермский край погибшего участника СВО привезли в деревянном ящике, а не в гробу Военком извинился перед родственниками погибшего Поделиться Твитнуть

Фото: Сообщество ВК "Лысьва сегодня"

В Лысьве 8 июня похоронили участника спецоперации Сергея Красных. Присутствующие на прощании жители обратили внимание, что вместо гроба тело погибшего привезли в деревянном ящике. Об этом сообщили в группе «Лысьва сегодня».

«Мы, пришедшие проститься с участником СВО, были в шоке, когда нам достали из машины гроб с телом (если этот ящик можно назвать гробом). Неужели человек, пробывший на СВО почти год, имеющий две награды не заслужил нормальный гроб. Привезли в церковь, занесли и все исчезли», — говорится в посте.

Автор обратился к администрации Лысьвы и попросил заменить ритуальную службу, если она не справляется со своими обязанностями, и разобраться в этом инциденте.

В комментариях под постом ответил военный комиссар Лысьвы Сергей Кашин. Он попросил прощения у родных и близких погибшего и у всех лысьвенцев за организацию похорон участника СВО, «за то, что не проверил и не проконтролировал работу ритуальной организации и состояние оформленного воинской частью груза 200».

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что житель Лысьвы Сергей Красных погиб на СВО, однако когда и при каких обстоятельствах погиб мужчина, власти не уточнили.

Церемония прощания с погибшим состоялась 8 июня в Церкви Иоанна Богослова.





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