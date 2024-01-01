В зоне СВО погиб Сергей Красных из Лысьвы Пермского края Поделиться Твитнуть

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Лысьвы Пермского края Сергей Красных, об этом на официальной странице муниципалитета в соцсети ВКонтакте сообщили чиновники городской администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Когда и при каких обстоятельствах погиб мужчина, власти не уточнили.

Церемония прощания с Сергеем Красных назначена на 8 июня. Она пройдёт в Церкви Иоанна Богослова по адресу: Лысьва, ул. Смышляева, 94а и начнётся в 10:30.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в пятницу, 7 июня, в Александровском округе Пермского края похоронили погибшего на спецоперации Михаила Архипова. Бойца не стало 3 мая. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Михаил был награждён Орденом Мужества посмертно.

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