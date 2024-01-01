В Пермском крае похоронили погибшего на СВО 31-летнего Михаила Архипова Поделиться Твитнуть

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В пятницу, 7 июня, в Александровском округе Прикамья похоронили погибшего на СВО местного жителя Михаила Архипова. Об этом сообщили власти муниципалитета в соцсети ВКонтакте и выразили соболезнования родными и близким военнослужащего.

Михаил родился 14 мая 1992 года, детство и юность провёл в п. Всеволодо — Вильва. Окончил школу №8, освоил профессию токаря, в 2023 году закончил курсы при РЖД. Увлекался мототехникой.

В октябре 2023 года заключил контракт с минобороны РФ и отправился на СВО.

3 мая 2024 года гвардии рядовой Михаил Архипов погиб в бою.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Михаил Михайлович награждён Орденом Мужества посмертно», — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что на СВО убили военнослужащего из Верещагинского округа Прикамья Игоря Семёнова. О дате похорон будет сообщено дополнительно.

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