На СВО убили военнослужащего из Прикамья Игоря Семёнова
О дате похорон сообщат дополнительно
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Верещагино, рядовой Игорь Семёнов. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа
Игорь Семёнов родился 20 декабря 1968 года. Окончил школу №121, а затем учился в ПУ-61. Получил специальность "помощник машиниста". С мая 1987 по июнь 1989 года служил в армии.
После возвращения работал на РЖД, КХП, Зюкайском ремзаводе, Очёрском ремзаводе, в водоканале.
Когда уехал в зону СВО и как погиб, власти не уточнили. Известно лишь, что он участвовал в спецоперации в качестве стрелка-радиотелефониста 1-го стрелкового батальона и был убит 1 апреля.
С женой Татьяной он воспитывал дочь Анастасию.
Местные власти выразили соболезнования семье погибшего.
О дате и времени похорон администрация сообщит дополнительно.
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