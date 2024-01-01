На СВО убили военнослужащего из Прикамья Игоря Семёнова О дате похорон сообщат дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Верещагино, рядовой Игорь Семёнов. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа

Игорь Семёнов родился 20 декабря 1968 года. Окончил школу №121, а затем учился в ПУ-61. Получил специальность "помощник машиниста". С мая 1987 по июнь 1989 года служил в армии.

После возвращения работал на РЖД, КХП, Зюкайском ремзаводе, Очёрском ремзаводе, в водоканале.

Когда уехал в зону СВО и как погиб, власти не уточнили. Известно лишь, что он участвовал в спецоперации в качестве стрелка-радиотелефониста 1-го стрелкового батальона и был убит 1 апреля.

С женой Татьяной он воспитывал дочь Анастасию.

Местные власти выразили соболезнования семье погибшего.

О дате и времени похорон администрация сообщит дополнительно.

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