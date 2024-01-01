За январь-апрель 2024 года в Пермском крае построено 5,7 тысячи квартир Их общая площадь составила почти 544 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В январе-апреле 2024 года на территории Пермского края построено 5742 квартиры общей площадью 543,9 тыс. кв. м, что составило 88,3% к соответствующему периоду предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 267,3 тыс. кв. м, или 83,8% к январю-апрелю 2023 года.

Населением за счёт собственных и привлечённых средств за первые четыре месяца года были построены жилые дома общей площадью 39 тыс. кв. м, что на 21,3% меньше, чем в январе-апреле 2023 года.

На долю индивидуальных жилых домов пришлось 72,3% от общего объёма введённого жилья, в январе-апреле 2023 года их доля составляла 81,1%.

За апрель в Прикамье было построено 108,4 тыс. кв. м жилья. Это составляет 92,5% в сравнении с апрелем 2023 года и 58,1% по отношению к марту 2024 года.

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