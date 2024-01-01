Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В музее «Хохловка» в Прикамье благоустроят набережную и построят новое административное здание Работы выполнят до конца года Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова рассказала «Новому компаньону» о том, какие произошли изменения в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в последнее время и какие новшества ещё появятся в этом году.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Совсем недавно у нас завершилась реконструкция дороги от деревни Скобелевка до ворот музея «Хохловка». Было отремонтировано дорожное полотно, вдоль дороги появилось освещение, обустроен пешеходный тротуар от остановки автобусов до касс музея, отделённый от проезжей части бордюром. Установлен пандус для маломобильных групп населения. Появилось разворотное кольцо, которое позволяет парковать экскурсионные автобусы, и там же выдерживают паузу рейсовые автобусы, перед тем как забрать пассажиров и уехать в город. Есть остановка с крышей, с лавочкой — место, где люди могут укрыться от солнца или дождя.

Появилась бесплатная парковка на 45 машино-мест — это в рамках дорожной реконструкции, плюс к тому мы завершили обустройство большой музейной парковки на 450 машино-мест — у нас практически два гектара площади отданы под парковку, там смогут располагаться автомобили во время больших фестивалей.

Появились новые музейные объекты: мы возвели коми-пермяцкую усадьбу из деревни Пеклаыб Косинского района и сейчас будем готовиться к её публичной презентации. В ней уже открылась первая выставка, посвящённая текстильной набойке. Это интересная изба, и у нас есть связь с потомками семьи, которая в ней жила.

Русская изба из деревни Копорушки тоже завершена, скоро её тоже будем публично презентовать.

Мы на финальной стадии сборки избы марийского крестьянина из деревни Красный Луг.

(«Новый компаньон» подробно рассказывал обо всех этих объектах — ред.)

Нам удалось получить дополнительные средства, и мы зашли в капитальный ремонт административного здания музея. Сейчас прежнее здание демонтировано полностью, и мы начинаем сборку с самого начала. Мы добивались этого, чтобы у сотрудников музея были комфортные условия работы. Это будет тёплое здание, в котором будет благоустроенный туалет, водопровод, помещения для проживания сотрудников с ночёвкой в весенне-летний период.

Там же будет небольшое пространство для сменных выставок, помещение для мероприятий с детско-семейной аудиторией, чайная с возможностью принимать отдельные группы в формате праздников с каким-то гастрономическим компонентом, а также vip-группы, проводить другие мероприятия, не мешая экскурсионному потоку.

Мы завершили генплан музея «Хохловка» — огромный проект, такой «слоёный пирог», в котором есть и инженерные сети, и дорожно-тропиночная сеть, которая включает спуски для маломобильных групп населения, обновлённые мостки, тротуары; и инфраструктурные элементы — беседки нового типа, электрифицированные, точки для отдыха, и большее количество туалетов на территории музея, и увеличенные площадки для размещения экскурсионных групп, и много чего ещё. В верхней части «Хохловки» предусмотрены тёплые модули, где осенью и зимой посетители смогут выпить кофе, согреться, зарядить телефон.

В план входит и концепция озеленения, и размещение новых экспозиционных объектов — и крупных, и малых форм. Мы уже возвели колодец со ступальным колесом, это мы сделали на внебюджетные средства. Колодец в деревне Важ-Пашня обнаружила ещё экспедиция 1987 года. Мы в прошлом году снарядили экспозицию, но, к сожалению, колодец, который планировался к перевозке, не сохранился. Однако мы нашли жителя деревни, сохранившего тот самый ступальный механизм, с помощью которого доставали из колодца вёдра. Поэтому колесо здесь родное — с того самого колодца, а всё остальное уже было утрачено, и мы его воссоздали по старым экспедиционным чертежам.

К концу лета появится ещё один колодец — по типу «журавель».

Завершается постройка причала в Хохловке. В конце прошлого года Пермская судоверфь изготовила саму конструкцию причала; мы получили дополнительные средства на проведение дноуглубительных работ, и сейчас проходит конкурсная процедура для подрядчиков. Как только дноуглубление будет осуществлено, мы сможем причальную конструкцию транспортировать на территорию Хохловского залива и начать монтажные работы. Эти работы будут, по нашим планам, сделаны в текущем году, чтобы в следующий навигационный период в Хохловке уже принимать суда.

В генплане «Хохловки» есть раздел про благоустройство набережной: там должно быть кафе или летний ресторан, входная группа, охрана, сувенирные киоски, лавочки, скамейки, беседки, туалеты. На сегодняшний день у нас задача осуществить все процессы, связанные с устройством причала, его зарегистрировать, получить необходимые документы, а к его активной эксплуатации мы подойдём уже в следующий навигационный период.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.