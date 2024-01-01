Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые пройдёт фестиваль расслабленной музыки «Gypsy Chill» планируе6тся сделать ежегодным событием Поделиться Твитнуть

Фото Максима Кодолова

Как сообщил «Новому компаньону» известный пермский продюсер Максим Кодолов, в субботу, 15 июня в летнем дворике бара «Саботаж» впервые в Перми пройдёт фестиваль расслабленной музыки «Gypsy Chill» (16 +). По утверждению продюсера, это новый событийный формат, которого не хватает в городе.

Музыку в стилях эмбиент, психоделика, чиллвейв, инди, лаунж, лоу-фай и других стилях «расслабленной энергетики» представят самые разные пермские группы и музыканты, среди которых гитарист из группы Gnoomes Дмитрий Конюшевич, композитор Эдуард Андриянов, Half Moon Glasses Стаса Никитина, «Ансамбль дрессированных клонов» — новый проект основателя «Упалинаушиs» Ивана Степанова, KIKOK — проект композитора-электронщика Павла Федосеева. Организаторы обещают хороший звук, удобные кресла и скамейки, уличную еду, кальяны и продажу мерча участников фестиваля.

Вход на фестиваль платный.

Максим Кодолов известен как организатор первых в Перми танцевальных клубов «Галактика» и «Сбитый лётчик», а также джазовых вечеров в ресторане «Форт Гранд». В настоящее время проводит летние фестивали джазовой музыки «Лето Jazz» (дневные события 0 +, вечерние — 18 +).

Фестиваль расслабленной музыки «Gypsy Chill» планируется сделать ежегодным.

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