Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «В сложные времена к нам по-прежнему приезжают артисты» Один из ведущих пермских продюсеров Максим Кодолов — о состоянии музыкального рынка в городе Поделиться Твитнуть

Максим Кодолов ещё в 1997 году открыл клуб «Галактика», в котором проходили концерты самых модных на то время музыкантов и диджеев, первые в Перми перформансы и выставки современного искусства, первые большие рейвы и костюмированные вечеринки. Потом был культовый клуб «Сбитый лётчик», огромное множество концертов и вечеринок, о которых говорил весь город. Позже Максим сосредоточился на джазе и начал продюсировать джазовый клуб «Форт Гранд». Сейчас он — организатор и продюсер городского фестиваля «Лето Jazz».

— Вы проделали большую эволюцию в музыкальном мире, но ведь наверняка есть в вашей деятельности что-то неизменное?

Максим Кодолов, продюсер

Фото: Александр Чернышёв

— Я никогда не занимался попсой и мейнстримом и горжусь тем, что именно я привозил в Пермь самых модных и актуальных музыкантов: The Tiger Lillies, JJ Johanson… Первые выступ­ления в Перми Сергея Шнурова тоже делал я.

— Что у нас происходит сейчас на музыкальном рынке?

— Как ни странно, на рынке оживление. Вроде бы люди стали больше экономить деньги и артистов поубавилось заметно, но залы полны, народ идёт, концерты в Перми идут непрерывно. Меньше стало иностранцев; вернее, теперь это другие иностранцы — имена поменялись. Джазовых концертов стало меньше, но они всё равно бывают.

Например, 7 апреля у меня будет выступать Фрэнк Маккомб. Это концерт, отложенный ещё с ковида: тогда был согласован большой тур в России, Беларуси и Казахстане, но он доехал только до Москвы, дал два концерта и уехал из-за карантина обратно, и только сейчас возвращается. Контракт надо выполнять. Сегодня такой тур сделать сложнее, но Фрэнк с удовольствием едет в Россию, в прошлый раз он увидел только Москву.

Музыканты такого уровня очень редко бывают в Перми. Это очень крутой дядька! Работал со многими гигантами музыкальной индустрии, включая Принса, Чаку Кхан, Уилла Смита, Наджи, Брэнфорда Марсалиса, Джорджа Дьюка и многих других.

Фрэнк будет выступать сольно, отказался от сопровождения. Обычно мы берём группу сопровождения из Москвы или из Петербурга, но у него полностью собранная сольная программа — он сам за роялем, плюс большие синтезаторы и его собственные сочинения.

Он из Лос-Анджелеса. Всё-таки джаз родом из США, поэтому все великие тоже оттуда. Сейчас американцев к нам ездит мало, конечно. Если и приезжают, то это американцы, которые живут, допустим, в Турции, в Тунисе, в Израиле. Недавно приезжал из Израиля блюзмен Рой Янг. Это было осенью, когда в Израиле происходили ужасные события, он едва успел улететь, рейсы отменялись один за другим. Выступил у нас на фестивале «Осенний блюз». Отлично отыграл.

Хорошо, что в сложные времена к нам по-прежнему приезжают артисты, музыканты, спортсмены, просто туристы...

— А как обстоят дела с концертами отечественных музыкантов? Много ли концертов отменяется? Лолиту вот отменили, группу «Комсомольск»…

— Раскол на «уехавших» и «оставшихся» произошёл уже довольно давно, сейчас всё устаканилось, рынок стабилизировался, к нынешней ситуации все привыкли. В России очень много интересных музыкантов.

— Как изменились вкусы публики, что сейчас в топе?

— В джазе, в модной музыке особых изменений нет, популярны те же, что и раньше. Появляются новые звёзды, есть новая плеяда модных москвичей, очень хорошие инди-группы и электронные проекты. 15 марта у нас выступал Zoloto — хороший парень, новая звезда инди-музыки.

— А как в нашем городе обстоят дела с концертными площадками?

— В Перми не так много клубных площадок. Существенно раскрутился «Триумф», они в последнее время проводят 12—15 концертов в месяц, а пару лет назад было не больше пяти. «Триумф» работает и как туровая площадка, и с собственными проектами, и с пермскими продюсерами, например, с Театром оперы и балета.

Вообще, площадок мало всех форматов, хотя есть новый зал в краевой музыкальной школе, открылся Большой зал филармонии — шикарнейшая площадка, очень круто всё сделано, но не знаю, как там будет с насыщением: пока что у них совсем мало концертов. Фестиваль Мацуева прошёл — и тишина, простаивает зал. Знаю, что у них пройдёт концерт Сургановой, вообще, не сомневаюсь, что со временем там будет плотный календарь.

Активно работает ДК им. Солдатова, это постоянная площадка известных продюсеров Сергея Верхоланцева и Андрея Челпанова. Там очень плотный график.

Большие концерты проходят в «Молоте» и в СК им. Сухарева.

В этом году мы с фестивалем «Лето Jazz» заходим на новую интересную площадку — новый зал «Балета Евгения Панфилова» во Дворце молодёжи. Там много сложностей, потому что зал рассчитан на хореографию, но благодаря помощи минкульта мы сможем всё организовать. Там у нас будет сольный концерт Варвары Визбор. Варвара очень выборочно относится к проектам, в которых ей предлагают выступать, и вот она впервые в Перми!

— Чего ещё ждать от нынешнего «Лето Jazz»?

— Фестиваль в этом году пройдёт 20 июля уже в третий раз. Как и в прошлом, и в позапрошлом году, основная часть будет бесплатной, это фестивальный марафон в амфитеатре на набережной Камы. Заключительная вечеринка, на которую мы продаём билеты, пройдёт, как я уже сказал, в зале «Балета Евгения Панфилова».

Основной посыл нашего проекта — эклектика, разножанровая музыка, модная и свежая. Смешиваем все жанры! Крутых джазменов объединяем с самыми актуальными исполнителями. В прошлые годы у нас участвовали такие музыканты, как Сергей Манукян, Даниил Крамер, Мариам Мерабова, и с грандами джаза сцену делили модные Jukebox trio, Саша Алмазова и группа Non Cadenza, фанк-группа «Меджикул»…

В этом году большинство участников нашего фестиваля будут в Перми впервые: впервые у нас Варвара Визбор, молодая московская группа Paraskeva тоже приедет впервые — они играют симфоджаз, популярный сейчас. Ансамбль Тима Дорофеева из Архангельска — тоже впервые в Перми. Это очень крутые ребята, 40 лет Тим Дорофеев делает фестиваль «Архангельск Джаз». В Архангельске много лет работает «Джаз-клуб Тима Дорофеева». Певица из Кузбасса Ольга Юшкова присоединится к Дорофееву, у них будет совместная программа. Она очень интересный человек: депутат, организовала в Новокузнецке джаз-клуб «Геликон» и сейчас делает вокальную академию в Кемерово. Мы хотим с ней организовать творческую встречу или хотя бы пресс-ток. Будет очень известный квартет Олега Бутмана, группа Real Jam и другие музыканты.

Темой фестиваля будут старые советские песни, осмысление советской эстрады. Классическая советская эстрада была очень джазовая! Олег и Наталья Бутман и вокалистки Real Jam специально для пермского фестиваля готовят русскоязычные джазовые программы по мотивам советской эстрады, причём Real Jam делает совместную программу с пермским оркестром Евгения Манцирина.

В прошлом году оркестр Манцирина выступал у нас с Мариам Мерабовой, а в этом году их с этой программой уже приглашают на джазовый фестиваль, который проводит Даниил Крамер в Свердловской области.

— Получается, что в целом в музыкальном мире мало что изменилось?

— Для меня лично сейчас очень сложная ситуация: с одной стороны, сейчас трудно думать о веселье, но, с другой стороны, никто не отменял человеческое общение, стремление к красивому и высокому. Музыка спасёт мир!

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