Алёна Бронникова Главный судебный пристав Прикамья получил звание генерал-майора Абдул Алаудинов возглавил краевое ФССП в 2023 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

По указу президента РФ Владимира Путина о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и классных чинов от 11 июня главному судебному приставу Пермского края Абдулу Алаудинову присвоили специальное звание генерал-майора.

Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Абдул Алаудинов возглавил ГУ ФССП по Пермскому краю в январе 2023 года. Ранее он занимал пост главы службы судебных приставов по Чеченской Республике. До него ГУ ФССП Прикамья руководил Сергей Неведомский, который перешёл на работу в Новосибирскую область и занял там аналогичный пост.

Сам Алаудинов родом из Чеченской Республики. После окончания юрфака Чеченского госуниверситета работал в Управлении Минюста по Чеченской Республике, возглавлял администрацию Урус-Мартановского муниципального района республики, трудился на разных должностях в системе ФССП.

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