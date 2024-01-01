Алёна Бронникова В Пермском крае 13 июня простятся с двумя погибшими участниками СВО Военнослужащие родом из Краснокамского округа Поделиться Твитнуть

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В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли двое жителей Пермского края Николай Миронов и Алексей Конев. Об этом рассказала администрация Краснокамского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе СВО погибли наши земляки, Миронов Николай Олегович и Конев Алексей Павлович. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в публикации.

При каких обстоятельствах и когда погибли жители Пермского края, а также информация о личной жизни и семейном положении не уточняется. Прощание с обоими состоится 13 июня в ДК «Гознак».

В этот же день пройдут похороны другого погибшего в ходе СВО Владимира Веретенникова, жителя Александровского муниципального округа Пермского края. Церемония прощания состоится в городском дворце культуры.

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