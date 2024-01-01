МЧС: 12 июня в Пермском крае ожидаются ливни, град и грозы Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, в среду, 12 июня, в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в регионе пройдут сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра местами будут достигать 18-23 м/с.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями МЧС рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений и маневров.

В период грозы следует воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении.

По предварительным данным синоптиков, осадки в Прикамье 12 июня ожидаются преимущественно на северо-востоке края (Кудымкар, Березники, Соликамск, Чусовой, Красновишерск). В южных районах и в Перми дождей не будет. При этом температура воздуха практически повсеместно превысит +30 градусов.

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