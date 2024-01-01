Алёна Бронникова В Прикамье растёт предложение по продаже и аренде помещений свободного назначения За месяц количество выставленных на продажу объектов выросло на 22% Поделиться Твитнуть

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» обратили внимание на рост количества предложений по продаже и аренде помещений свободного назначения в Пермском крае. В мае по сравнению с апрелем количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 22%. В сегменте аренды — на 12%.

В целом по России в сегменте продажи на рынке помещений свободного назначения предложение выросло на 10%. Рост числа объектов наблюдался в 32 из 33 регионов. Снижение зафиксировано только в Московской области на 3% за месяц.

Пермский край вошёл в число регионов с самой низкой стоимостью. В Прикамье средняя стоимость актива составила 6,1 млн руб. в пересчёте на квадратные метры — 35 тыс. руб. В Волгоградской области — 34 тыс. руб. за кв. м, в Смоленской области — 36 тыс. руб. Дороже всего приобрести объект оказалось в Московской (246 тыс. руб.) и Ленинградской областях (230 тыс. руб.), а также Краснодарском крае (115 тыс. руб.).

Количество предложений по аренде помещений свободного назначения за месяц в среднем по России выросло на 13%. Положительная динамика также отмечается во всех исследованных регионах, кроме одного. Исключением стала Калининградская область (-1% за месяц).

Самая доступная аренда была зафиксирована в Смоленской (381 руб. за кв. м), Брянской (411 руб.) и Кировской областях (447 руб.). Самые высокие арендные ставки — в Московской (2,1 тыс. руб. за кв. м) и Ленинградской областях (1,4 тыс. руб.), а также в Татарстане (901 руб.). В Пермском крае средняя стоимость аренды помещения свободного назначения в мае составила 50 тыс. руб., или 556 руб. за кв. м.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми на продажу выставлена часть помещений свободного назначения в ТЦ «Товары Прикамья». Стоимость актива оценили в 64 млн руб.

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